Смертельные перекрестки Бишкека. Машины сносят стены домов, мэрия бездействует

Смертельный перекресток улиц Баялинова и Орозбекова. Почему его так окрестили? Муниципалитет построил мост через БЧК, но не подумал о безопасности людей. Здесь практически каждый день происходят аварии, а машины въезжают в заборы местных жителей.

Лишь через два месяца возмущений горожан и резонанса в СМИ столичные власти приняли решение об установке светофора и решили положить «полицейского». Правда, только одного. И, как показала практика, лихачей такая мера не останавливает. Светофор же, возможно, появится на улице Баялинова к Новому году, но это не точно.

60 лет прожиты без бед

В забор Раисы Алаевой машины въезжали два раза. Еще одну машину остановило дерево, растущее перед домом.

Я боюсь в спальне спать, перешла на кухню, да и то неспокойно. В палисадник перед домом не захожу, боюсь. Раиса Алаева

Местные жители устали считать количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих на перекрестке практически ежедневно.

«Бывает, что сразу несколько машин столкнутся», — признаются горожане.

К нам подходит соседка Лариса Ивановна.

«Я звоню, не отвечаешь. Переживать начала, вдруг снова что случилось. Смотрите, машины несутся, даже скорость не снижают», — сказала она.

В первый раз машина протаранила забор со стороны улицы Баялинова и въехала в палисадник. Женщины говорят, что только установленная труба не дала въехать в дом. На стене видны небольшие отметины. Здесь как раз спальня.

«Дело было вечером. Сразу позвонила дочери. Она пришла и говорит виновникам: два часа, чтобы сделали забор, иначе в другом месте будем говорить. Через день в полшестого утра слышу грохот... соскочила, вышла во двор, а капот машины перед окном. Меня всю трясет. Снова позвонила дочери. Она прибежала, приехали родители водителя. Они стали говорить, что восстановят забор, завтра приедут. Дочка отвечает: три часа, мама что, останется без забора одна в доме? Восстановили. А у меня такое сильное потрясение было — лекарств выписали на 3 тысячи. Сейчас немного легче стало — хоть «полицейских» на Орозбекова положили», — рассказала женщина.

Авто на своих участках повидали практически все владельцы домов, расположенных на перекрестке. Местные жители сказали, что владелец одного из них установил блоки. К нему в забор также въезжали два раза. К сожалению, застать его дома не удалось.

«Надеюсь, после установки светофора заживем спокойно. На других же перекрестках людям во дворы не въезжают. Да и мне 60 лет, которые здесь живу, ни разу не въезжали», — сказала Раиса Сергеевна.

Авто в стене магазина

Не менее аварийным стал перекресток улиц Орозбекова и Щербакова. Количество ДТП увеличилось после открытия моста через БЧК.

Арендатор магазина «Ширин» рассказала, что около недели назад в торговую точку «влетел» автомобиль.

«Дочка работала. Испугалась, конечно. Виновник аварии в течение двух дней восстановил стену. Да вы любого спросите на улице, ответит, что надо ставить светофор, аварии постоянно», — рассказала она.

Пусть хоть «лежачих полицейских» поставят, раз светофор не могут. Иногда в день две-три аварии бывает. Арендатор магазина

Повезло не всем

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подписал распоряжение об установке светофора на перекрестке улиц Баялинова и Орозбекова 19 октября.

Управление городского транспорта Бишкека 6 ноября объявило тендер на подготовку проектно-сметной документации. Прием заявок завершится 27 ноября 2018. Еще 45 дней отводится подрядчику на выполнение работ. В муниципалитете надеются, что объект установят до Нового года.

А вот на другом перекрестке — с улицей Щербакова — светофор появится не ранее следующего года — он внесен в проект титульного списка.

В мэрии рассказали, как планируют обеспечить безопасность жителей и владельцев объектов на этом перекрестке.

«Сейчас совместно с ГУОБДД прорабатываем этот вопрос. Временно будет дежурить патрульный наряд», — отметил вице-мэр Максим Ситников.

Он отметил, что в муниципалитете ждут заключения со стороны ГУОБДД о необходимости установки светофора.

Ранее управление направило в мэрию Бишкека письмо с предложением внести перекресток в титульный список строительства светофорных объектов.

«На его основании мы внесли объект в проект титульного листа на 2019 год по установке светофоров», — отметил он.

Похожая ситуация складывается и на других улицах, отремонтированных в столице. Читатели обращались с просьбой установки светофоров на пересечении Токтогула с улицами Суюмбаева (Карпинского) и Т.Айтматова. На них участились аварии после открытия для проезда нового моста через реку Аламедин.

Остается только гадать, почему нельзя было предусмотреть установку светофоров при строительстве и ремонте дорог.