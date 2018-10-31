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Агент 024

Смертельный перекресток собирает жертвы. На Орозбекова — Щербакова опять ДТП

В Бишкеке на перекрестке улиц Орозбекова и Щербакова произошла очередная авария. Об этом 24.kg сообщил читатель.

После открытия моста через БЧК по улице Орозбекова участились ДТП на этом перекрестке, а также на улице Баялинова. Жители неоднократно просили установить светофор. 

В мэрии отметили, что 19 октября распорядились установить светофор. Временно для защиты жителей на улице Баялинова обещали установить «лежачего полицейского». 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
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