В Бишкеке на перекрестке улиц Орозбекова и Щербакова произошла очередная авария. Об этом 24.kg сообщил читатель.

После открытия моста через БЧК по улице Орозбекова участились ДТП на этом перекрестке, а также на улице Баялинова. Жители неоднократно просили установить светофор.

В мэрии отметили, что 19 октября распорядились установить светофор. Временно для защиты жителей на улице Баялинова обещали установить «лежачего полицейского».

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