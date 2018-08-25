УОБДД по ГУВД Бишкека рекомендует мэрии установить светофор на пересечении улиц Орозбекова и Щербакова. Об этом говорится в письме к местным властям.

УОБДД по ГУВД Бишкека провело обследование перекрестка на предмет установки светофора. Инспекторы подтвердили высокую интенсивность движения и необходимость его регулирования.

В мэрию Бишкека отправлено письмо с предложением внести перекресток в титульный список строительства светофорных объектов.

О проблемах на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова, Орозбекова и Щербакова мы писали не раз. После открытия моста через БЧК аварии на этих перекрестках происходят ежедневно.

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