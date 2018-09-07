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Экономика

Доллар в Кыргызстане подорожал еще на 30 тыйынов и приблизился к 70 сомам

В Кыргызстане продолжает дорожать доллар. За сутки он вырос в цене еще на 30 тыйынов и приблизился к отметке в 70 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,1-69,3 сома, а продают — по 69,55-69,7 сома. За десять дней «американец» подорожал на 70 тыйынов.

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Номинальный курс Нацбанка — 69,1857 сома (рост за сутки — на 0,3 процента).

Доллар в Кыргызстане начал дорожать в середине августа после очередного витка антироссийских санкций и приблизился к отметке в 70 сомов. Это вынудило Национальный банк впервые за четыре месяца провести интервенцию по продаже долларов, что снизило курс до 68,9 сома.
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