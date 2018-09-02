Кыргызстан готов экспортировать в Турцию экологически чистую органическую продукцию. Об этом сегодня президент КР Сооронбай Жээнбеков заявил на кыргызско-турецком бизнес-форуме.

«У нас есть возможности для увеличения объема органической сельскохозяйственной продукции. Убежден, что эта продукция найдет своих потребителей на постоянно расширяющемся большом рынке Турции», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент рассказал, что в Нарынской области будет создана свободная экономическая зона.

«Мы, перенимая опыт Турции, вместе с турецким бизнесом готовы создать особую экономическую зону», — сообщил президент.

Кыргызстан и Турция намерены поднять товарооборот до $1 миллиарда. В 2017 году товарооборот двух стран составил $356 миллионов.