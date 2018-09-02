11:52
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Власть

Сооронбай Жээнбеков: Мы готовы обеспечить инвесторов всеми условиями

Президент Сооронбай Жээнбеков на кыргызско-турецком бизнес-форуме, который прошел в рамках официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан, рассказал турецким бизнесменам об условиях ведения бизнеса и приоритетных направлениях экономики в КР.

Глава государства сообщил, что в стране «упрощена система регистрации бизнеса».

«В течение трех дней можно зарегистрировать компанию. У нас самый либеральный налоговый режим. В нашей стране создан режим свободной валюты. На территории Кыргызстана нет ограничений на скупку и продажу валюты. Среди стран ЕАЭС в Кыргызстане самые низкие тарифы на электроэнергию», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

Также президент отметил, что у бизнеса в Кыргызстане есть возможность экспортировать продукцию в Евросоюз на льготных условиях в рамках программы ВСП+.

«Мы готовы обеспечить инвесторов всеми условиями», — пообещал глава государства.
Ссылка:
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как доллар влияет на экономику
Кыргызстан и Турция намерены поднять товарооборот до $1 миллиарда
Визит Реджепа Эрдогана в Кыргызстан. О чем разговаривали лидеры двух стран
Турция готова обучать кыргызстанских студентов медицине
Визит Реджепа Эрдогана в Кыргызстан. Чтобы экономика не отставала от политики
IV Всемирные игры кочевников пройдут в Турции
Визит Реджепа Эрдогана в КР. Фонд «Маариф» придет на смену школе «Сапат»
Турецкое сообщество ждет нового этапа развития кыргызско-турецких отношений
В Бишкек с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Популярные новости
Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана
Депутат предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения Депутат предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения
Премьер-министр назвал чиновников Кыргызстана равнодушными Премьер-министр назвал чиновников Кыргызстана равнодушными
Депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева выгнали из&nbsp;СДПК Депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева выгнали из СДПК
Бизнес
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ