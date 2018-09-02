Сооронбай Жээнбеков: Мы готовы обеспечить инвесторов всеми условиями

Президент Сооронбай Жээнбеков на кыргызско-турецком бизнес-форуме, который прошел в рамках официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан, рассказал турецким бизнесменам об условиях ведения бизнеса и приоритетных направлениях экономики в КР.

Глава государства сообщил, что в стране «упрощена система регистрации бизнеса».

«В течение трех дней можно зарегистрировать компанию. У нас самый либеральный налоговый режим. В нашей стране создан режим свободной валюты. На территории Кыргызстана нет ограничений на скупку и продажу валюты. Среди стран ЕАЭС в Кыргызстане самые низкие тарифы на электроэнергию», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

Также президент отметил, что у бизнеса в Кыргызстане есть возможность экспортировать продукцию в Евросоюз на льготных условиях в рамках программы ВСП+.

«Мы готовы обеспечить инвесторов всеми условиями», — пообещал глава государства.