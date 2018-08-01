18:20
USD 68.00
EUR 79.75
RUB 1.09
Экономика

Энергетики объяснили, почему покупают уголь для ТЭЦ Бишкека у «Рассвет компани»

В ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» рассказали, чем руководствовалась тендерная комиссия при выборе поставщика угля на ТЭЦ Бишкека.

Компания обеспечила принцип конкурентности и законности при проведении конкурса. При отборе победителя комиссия руководствовалась характеристиками по качеству.

Предложенный уголь ТОО «Евротранс групп» обладает низкой калорийностью, что повлечет потери в использовании до 48 тысяч тонн угля и дополнительные расходы на подсветку в 25 миллионов кубометров газа. Траты на восполнение могут достичь 520 миллионов сомов. Экономия в 70 миллионов сомов приведет к дополнительной нагрузке на бюджет.

Предложенный уголь ОсОО «Рассвет компани» соответствует запрашиваемым качественным характеристикам. По результатам работы конкурсной комиссии проведен независимый аудит, не выявивший нарушений.

Напомним, тендерная комиссия рекомендовала ОАО «Электрические станции» купить уголь у ОсОО «Рассвет компани», несмотря на то, что поставщик выставил цену выше, чем другой участник тендера — ТОО «Евротранс групп».
Ссылка:
просмотров: 623
Версия для печати
Материалы по теме
Уголь для ТЭЦ Бишкека опять купят через посредников
Какие убытки понесет ОАО «Электрические станции», если купит дешевый уголь
Эксперт предлагает покупать на ТЭЦ не качественный, но дешевый уголь
Уголь на ТЭЦ Бишкека готовы поставлять две посреднические компании
Почему для ТЭЦ Бишкека выгоднее покупать импортный уголь, объяснили энергетики
Уголь для ТЭЦ Бишкека. Объявлен тендер на 1,4 миллиарда сомов
Популярные новости
Эксперты выяснили, сколько золота в&nbsp;руде Бозымчака Эксперты выяснили, сколько золота в руде Бозымчака
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 июля
Про фискализацию. ГНС о&nbsp;том, как получить электронный патент и&nbsp;никуда не&nbsp;ходить Про фискализацию. ГНС о том, как получить электронный патент и никуда не ходить
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;27&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 июля
Бизнес
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
&laquo;Бакай Банк&raquo; 3&nbsp;сентября разыграет холодильник в&nbsp;рамках акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!