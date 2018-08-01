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Экономика

Уголь для ТЭЦ Бишкека опять купят через посредников

Уголь для ТЭЦ Бишкека опять купят через посредников. Об этом сообщает портал государственных услуг.

Тендерная комиссия рекомендует ОАО «Электрические станции» купить уголь у ОсОО «Рассвет компании», несмотря на то, что поставщик выставил цену выше, чем другой участник тендера — ТОО «Евротранс групп».

«Евротранс групп» готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ или Г за 1 миллиард 206 миллионов сомов. «Рассвет компани» оценила поставку топлива в 1 миллиард 420 тысяч сомов.

«Электрические станции» заложили на импортное топливо 1 миллиард 440 миллионов сомов.

На протяжении нескольких лет на ТЭЦ Бишкека покупают шабыркульский уголь через посреднические фирмы. «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как компания готова сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.
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