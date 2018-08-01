Уголь для ТЭЦ Бишкека опять купят через посредников. Об этом сообщает портал государственных услуг.

Тендерная комиссия рекомендует ОАО «Электрические станции» купить уголь у ОсОО «Рассвет компании», несмотря на то, что поставщик выставил цену выше, чем другой участник тендера — ТОО «Евротранс групп».

«Евротранс групп» готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ или Г за 1 миллиард 206 миллионов сомов. «Рассвет компани» оценила поставку топлива в 1 миллиард 420 тысяч сомов.

«Электрические станции» заложили на импортное топливо 1 миллиард 440 миллионов сомов.

На протяжении нескольких лет на ТЭЦ Бишкека покупают шабыркульский уголь через посреднические фирмы. «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как компания готова сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.