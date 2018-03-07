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Экономика

С начала года на выплату госдолга Кыргызстан потратил более 2 миллиардов сомов

В январе-феврале на обслуживание государственного долга потратили из республиканского бюджета 2 миллиарда 771,5 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство финансов Кыргызстана.

По его данным, на выплаты по внешнему долгу выделили 1 миллиард 41,5 миллиона сомов: на основную сумму — 660,4 миллиона, на проценты — 381 миллион.

На обслуживание внутреннего долга из бюджета выделили 1 миллиард 729,9 миллиона сомов: 1,2 миллиарда — по основной сумме долга, 511 миллионов — по процентам.

По итогам 2017 года государственный долг Кыргызстана составил $4,5 миллиарда. На его обслуживание потратили 20 миллиардов 628,3 миллиона сомов.
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