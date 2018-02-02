Государственный долг Кыргызстана превысил $4,5 миллиарда

Государственный долг Кыргызстана на конец 2017 года составил $4 миллиарда 530 миллионов (311 миллиардов 846 миллионов сомов). Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, размер внешних заимствований составляет $4 миллиарда 81 миллион (280 миллиардов 905 миллионов сомов), а внутренних — $449 миллионов (30 миллиардов 941 миллион сомов).

«С Российской Федерацией в 2017 году подписано соглашение о разовом списании долга в $240 миллионов. Оно уже прошло ратификацию в Государственной думе. Надеемся, что в феврале документ подпишет президент России, и тогда наш долг уменьшится», — заявил министр финансов.