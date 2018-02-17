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Экономика

В ЕАЭС утвердили единые ветеринарно-санитарные требования

На коллегии Евразийской экономической комиссии утверждены единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к объектам, подлежащим контролю и надзору. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Соответствие принятым требованиям является основанием включения в союзный реестр и позволяет свободно торговать в странах евразийской «пятерки».

Сформирована единая нормативная база, определяющая правила работы для всех предпринимателей, занимающихся производством, переработкой и хранением мяса, масла, молока, яиц и других товаров животного происхождения.

«Ранее требования определялись национальным законодательством. Отсутствие единых стандартов на уровне ЕАЭС приводило к противоречиям при принятии решений, в том числе о включении в союзный реестр предприятий, и, как следствие, ограничивало возможности для выхода на общий рынок ЕАЭС», — подчеркнули в ЕЭК.

Принятый документ включает как ветеринарно-санитарные требования общего характера, описывающие процесс выращивания или содержания животных, так и отраслевые. Установлены стандарты для предприятий, которые занимаются содержанием крупного рогатого скота, свиней, овец, пушных зверей, птицы, рыбы, пчел. Кроме того, в документе содержатся единые требования к предприятиям по убою продуктивных животных, производству, перевозке и хранению товаров животного происхождения и кормов.

Решение коллегии ЕЭК вступит в силу через 180 календарных дней с даты официального опубликования.

Производители, уже включенные в союзный реестр, в течение 18 месяцев с момента вступления в силу единых требований могут работать в соответствии с национальным законодательством той страны, на территории которой располагается предприятие.
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