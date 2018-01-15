В 2017 году расходы бюджета составили 140,6 миллиарда сомов

В 2017 году расходы республиканского бюджета Кыргызстана составили 140 миллиардов 656,5 миллиона сомов при уточненном плане 144 миллиарда 943 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

По сравнению с аналогичным периодом 2016-го расходы бюджета выросли на 6,5 процента, или на 8 миллиардов 563,6 миллиона сомов. По защищенным статьям расходов профинансировано 94 миллиарда 234,9 миллиона сомов, по незащищенным статьям — 11 миллиардов 907,9 миллиона сомов.

При этом расходы на приобретение нефинансовых активов сложились в сумме 17 миллиардов 87,5 миллиона сомов. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 106,6 миллиона сомов. По финансовым активам из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 832,2 миллиона сомов.