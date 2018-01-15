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Экономика

Первая в этом году. Нацбанк провел интервенцию по продаже долларов

Национальный банк Кыргызстана провел первую в этом году интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщил его сайт.

Всего продали $5,4 миллиона с расчетами на дату заключения сделки. Отметим, выйти на валютный рынок НБ КР вынудил рост курса доллара. С начала года он поднялся в цене на 50 тыйынов.

Стоит отметить, что существенного влияния на курс интервенция не оказала. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,2-69,3 сома, а продают по 69,45-69,6. Номинальный курс — 69,3735 сома (рост — 0,21 процента).

В 2017 году Национальный банк провел 21 интервенцию. За весь год он пять раз скупал доллары, приобретя $34 миллиона 460 тысяч. Продавал же валюту Нацбанк активнее: за 16 интервенций на рынок выбросили $107 миллионов 150 тысяч. Чистая продажа долларов составила $72 миллиона 690 тысяч.
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