С начала года доллар в Кыргызстане подорожал на 50 тыйынов

После декабрьского падения доллар в Кыргызстане отыгрывает позиции. С начала года он подорожал на 50 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,25-69,4 сома, а продают по 69,4-69,55. Номинальный курс при этом установлен в 69,23 сома (рост за сутки — 0,09 процента).

Напомним, в последние дни декабря курс американской валюты снизился до 68,9-69 сомов. Национальный банк при этом хранил молчание и не проводил валютных интервенций. И уже к первым числам января доллар начал дорожать.