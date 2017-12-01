Конфликт с Казахстаном. Потери и прозрение Кыргызстана

Из Минска пришли хорошие новости. Лидеры Казахстана и Кыргызстана заявили, что конфликт между странами, длящийся почти два месяца, урегулируют.

В этой новости хорошо даже не то, что стороны, судя по всему, нашли общее понимание по проблеме. Самое главное, что мы от взаимных обвинений вернулись к диалогу. Ведь любой конфликт решается только переговорами. Иначе он, как правило, только усугубляется.

Сейчас важно понять, куда мы будем двигаться дальше в наших отношениях с Казахстаном и другими партнерами по ЕАЭС и какие уроки мы можем извлечь из этого кризиса.

Кто пострадал от закрытых границ

На мой взгляд, в ситуации, сложившейся с 10 октября 2017 года в отношениях между Кыргызстаном и Казахстаном, не лукавя, можно найти, кроме очевидных негативных последствий, и вполне положительные моменты.

Но начну все же с плохих новостей. Экономика, предприниматели и граждане Кыргызстана понесли и несут вполне ощутимые потери, последствия которых будут сказываться долго, даже если граница откроется в ближайшие дни.

Даже приблизительную сумму ущерба назвать сложно, недаром правительство, несмотря на многочисленные требования депутатов парламента, до сих пор и не озвучило никаких данных.

Есть только оценка миссии МВФ — до конца года ВВП потеряет 0,3 процента. Дело в том, что основной урон от конфликта на границе понес наш так называемый неформальный сектор экономики. Он не учитывается в официальной статистике, практически не платит налоги. Но он есть и обеспечивает рабочими местами и заработком значительную часть населения.

Сельхозпроизводители, торговцы на рынках, швейники, люди, занятые в приграничной торговле, обслуживании реэкспортных потоков, транспортники, логисты, импортеры — все в той или иной степени потерпели убытки от усиления контроля на границе.

Особенно сильно пострадала наша мясомолочная отрасль, в значительной степени ориентированная на рынок Казахстана.

Сколько Кыргызстан потерял

Есть и другие виды ущерба, которые не оценишь в денежном эквиваленте, но от этого не менее реальные. Речь о нашем инвестиционном климате.

Возьмите любую презентацию от любого нашего государственного органа для иностранных инвесторов, и вы обязательно найдете слайд о свободном доступе на 180-миллионный рынок ЕАЭС в случае открытия производства в Кыргызстане.

Теперь этот аргумент в условиях, когда границу могут закрыть в любое время по политическим причинам, уже не выглядит убедительным. Многие предприятия в Кыргызстане, ориентированные на Казахстан и России, задумались о полном или частичном переносе производств поближе к потребителю.

Будет потеряна и часть доходов бюджета. По оценкам Министерства финансов, от 400 до 500 миллионов сомов по таможенному направлению. Какие-то доходы выпадут от предоставления налоговых льгот и отсрочек пострадавшим перевозчикам и сокращения налоговых поступлений от бизнеса.

Кроме того, правительству придется изыскивать деньги для финансирования мероприятий, которые предполагалось закрыть за счет гранта от Казахстана в $100 миллионов, аннулированного нашей стороной.

Пострадали и наши граждане, высланные в последние месяцы из Казахстана за нарушение миграционного законодательства.

Как минусы перевести в плюсы

Что же в плюсе? Думаю, нашим властям и бизнесу эта ситуация показала необходимость ускорить перестройку экономики страны под новую реальность.

Кризис обнажил все наши уязвимые места и, по сути, доказал, что значительного прогресса после двух лет нашего пребывания в ЕАЭС в Кыргызстане нет.

Чем сейчас наша экономическая модель образца конца 2017 года отличается от той, что была два, три, четыре года назад?

— Мы по-прежнему в огромной степени зависим от неформальных поставок товаров на рынки Казахстана и России и импорта из этих стран.

— В стране по-прежнему большая часть производства ведется кустарным и полукустарным способом, без соблюдения технических регламентов.

— Так и не создана инфраструктура по проверке безопасности продукции. В первую очередь необходимые лаборатории.

— Не обучены работники государственных органов, ответственные за предоставление необходимых услуг предпринимателям.

— Отсутствует достоверная статистика, не уменьшился теневой сектор экономики. Переходный период, данный нам на приведение нашей экономики в соответствие с требованиями союза, а также значительные средства, выделенные на это, использовали неэффективно.

На что республике открыли глаза

Еще одним положительным моментом я считаю то, что общество и в первую очередь элита глубоко переосмыслили роль ЕАЭС. Ведь не секрет, что многими вступление Кыргызстана в союз воспринималось как автоматическое решение всех наших проблем: гарантия стабильности поставок жизненно важных товаров, постоянно открытые границы, защита трудовых мигрантов.

Но ЕАЭС сам по себе ничего не гарантирует. Членам союза необходимо договариваться по важным вопросам друг с другом, нет арбитра, который рассудит все спорные вопросы.

Кроме определенных преференций, союз несет и немало обязательств. Как правильно сказал ушедший президент Атамбаев на встрече с послами: «Мы слишком полагались на ЕАЭС».

Правда и в том, что наше членство в союзе оказывает не такое уж большое влияние на развитие Кыргызстана. Это просто новые возможности. Воспользуется ими страна или нет — зависит только от нее. Возьмите любое интеграционное объединение в мире, и вы увидите, что одно только членство в нем не дает ничего. Кто хорошо работает — тот лучше и живет.

Как бы ни решился конфликт с Казахстаном, уверен, что возврата к прежней ситуации на границе не будет. Контроль в той или иной степени будет присутствовать. Товарам без необходимых документов и не соответствующим требованиям технических регламентов проходить на рынки Казахстана и России со временем будет все труднее и труднее.

Предпринимателям, начиная от торговцев на «Дордое» и производителей и заканчивая транспортными и логистическими компаниями, необходимо планировать деятельность в будущем с учетом этого фактора — все должно быть по закону.

Государственным органам надо усилить информационную работу среди бизнеса и населения по ознакомлению с требованиями ЕАЭС и в ускоренном темпе создавать необходимую инфраструктуру, чтобы любой производитель или поставщик мог получить все необходимые документы на свою продукцию.

Поиски альтернативы надо продолжить

Эта ситуация также позволила нам понять, что стране нужно диверсифицировать риски и искать новые рынки сбыта в других странах, строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан, развивать воздушное авиасообщение, налаживать отношения с Таджикистаном и Узбекистаном. Все эти вопросы, которые тянулись годами и десятилетиями, в последние полтора месяца обрели невиданную динамику. Очень надеюсь, что урок не будет забыт и, несмотря на возможное потепление отношений с соседями, эта важная работа продолжится.

Нам, наконец, нужно признаться, что в нашей экономике присутствует такой фактор, как реэкспорт товаров из Китая, Турции и других стран на рынки России и Казахстана. Я не пойму, зачем все время это отрицать?

Мы прекрасно видим сотни фур, идущих через нашу страну. Мы видим десятки автобусов с оптовиками из соседних стран, приезжающих на наши рынки каждый день.

Да, мы завозим в страну куда больше товаров, чем потребляем. Это не является противозаконным, это не противоречит нормам ЕАЭС. В современном мире купить товар в одной стране и продать в другую — обычный бизнес-процесс, на котором выстроены целые экономики, в тех же ОАЭ.

Единственным условием является отсутствие контрабанды, уплата при реэкспорте всех таможенных и налоговых пошлин. Вот о чем мы должны договариваться с нашими партнерами, особенно с Казахстаном.

Мы должны понять, что борьба с контрабандой — это не только требование других стран. В первую очередь это в наших собственных национальных интересах. Наведение порядка на таможне, закрытие коррупционных схем позволит в разы увеличить доходы бюджета, решить множество социальных проблем, значительно уменьшить доходы коррупционеров, лишив их влияния на принятие политических решений.