Правительство Кыргызстана внесло в парламент Таможенный кодекс ЕАЭС

Правительство Кыргызстана внесло на рассмотрение парламента единый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша.

«Таможенный кодекс является приложением к договору о союзе и одним из основных документов нормативно-правовой базы ЕАЭС. Документ заменит действующий кодекс Таможенного союза и отдельные международные соглашения по вопросам таможенного регулирования, которые заключили при формировании договорно-правовой базы на ранних этапах экономической интеграции — Таможенного союза и Единого экономического пространства», — говорится в справке-обосновании.

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Сегодня в странах ЕАЭС действует Таможенный кодекс Таможенного союза и 21 международный договор, 16 из которых уже не соответствуют требованиям времени. Они пересмотрены и включены в новый Таможенный кодекс.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Решение приняли 28 апреля 2017 года на совете Евразийской экономической комиссии, в котором участвовали вице-премьер-министры стран ЕАЭС.