10:49
+12
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Экономика

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Решение принято 28 апреля на совете Евразийской экономической комиссии, в котором приняли участие вице-премьеры правительств государств — членов ЕАЭС.

Вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов обратил внимание членов на то, что среди ключевых вопросов заседания обсуждение проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. «Принятие этого документа в 2017 году является одним из приоритетов деятельности ЕЭК. Тем самым мы формируем для всех граждан стран союза еще один фактор уверенности в своем будущем», — сказал он.

На совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.

По итогам дискуссии решено продолжить работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве союза.

Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения по регулированию деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50839/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС будут устранены еще три препятствия для торговли
Важно знать место бизнеса в проекте Экономического пояса Шелкового пути
ЕЭК призывает страны ЕАЭС не конкурировать за китайские инвестиции
На экспертизе находится более 100 совместных проектов Китая и ЕАЭС
О вхождении Кыргызстана в ЕАЭС принято политическое решение, а действий нет
В отношениях с Китаем нужно уходить не в «железо», а в создание правовой базы
Жыргалбек Cагынбаев: Сотрудничество ЕАЭС и Китая расширит возможности бизнеса
Зоны свободной торговли ЕАЭС и Китая не будет
За счет сотрудничества с третьими странами снизится конкуренция на рынке ЕАЭС
Строительство лабораторий не решит проблему экспорта сельхозпродукции
Популярные новости
Подстанция &laquo;Кемин&raquo; под ударом. Похоронит&nbsp;ли ее&nbsp;цементный завод? Подстанция «Кемин» под ударом. Похоронит ли ее цементный завод?
США планируют лишить помощи Кыргызстан и&nbsp;ряд стран СНГ США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ
Эльмира Ибраимова: Бюджет 2016 года&nbsp;&mdash; бюджет обнищания страны Эльмира Ибраимова: Бюджет 2016 года — бюджет обнищания страны
Объем теневой экономики Кыргызстана достигает 250&nbsp;миллиардов сомов Объем теневой экономики Кыргызстана достигает 250 миллиардов сомов
Бизнес
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»
Добро пожаловать в&nbsp;Private Banking ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; Добро пожаловать в Private Banking ОАО «Росинбанк»
Beeline продолжает традиционную акцию &laquo;Помним!&raquo; Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»
Бакыт Торобаев в&nbsp;перспективе видит Бишкек по&nbsp;образу Сингапура Бакыт Торобаев в перспективе видит Бишкек по образу Сингапура