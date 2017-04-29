Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Решение принято 28 апреля на совете Евразийской экономической комиссии, в котором приняли участие вице-премьеры правительств государств — членов ЕАЭС.

Вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов обратил внимание членов на то, что среди ключевых вопросов заседания обсуждение проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. «Принятие этого документа в 2017 году является одним из приоритетов деятельности ЕЭК. Тем самым мы формируем для всех граждан стран союза еще один фактор уверенности в своем будущем», — сказал он.

На совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.

По итогам дискуссии решено продолжить работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве союза.

Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения по регулированию деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами.