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Экономика

С начала года от ценных бумаг поступило в бюджет более 11,2 миллиарда сомов

С начала года в бюджет от государственных ценных бумаг поступило более 11,2 миллиарда сомов. Такие данные привело Министерство финансов Кыргызстана.

Отмечено, что самыми прибыльными оказались государственные казначейские облигации. За счет их размещения казна пополнилась на 7 миллиардов 614,57 миллиона сомов. При этом двухлетние ГКО принесли бюджету 2 миллиарда 403,65 миллиона сомов, трехлетние — 1 миллиард 403,65 миллиона, пятилетние — 1 миллиард 939,73 миллиона, семилетние — 1 миллиард 781,11 миллиона сомов.

За счет размещения государственных казначейских векселей (ГКВ) бюджет пополнился на 3 миллиарда 628,96 миллиона сомов. Самыми прибыльными оказались векселя со сроком обращения 12 месяцев. На них приходится более 60 процентов всех доходов от ГКВ.

Отметим, что на октябрь Минфин запланировал эмиссию государственных ценных бумаг на 640 миллионов сомов. В том числе будут размещены государственные казначейские векселя (на 290 миллионов сомов) и облигации (на 350 миллионов).
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