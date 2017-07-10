За месяц переводы мигрантов выросли на $61 миллион

В мае чистый приток денежных переводов в Кыргызстан вырос на $61 миллион и составил $199,6 миллионов. Такие данные приводит Национальный банк Кыргызстана.

Отмечается, что в Кыргызстан переведено $236 миллионов, а отправлено из страны — $36,8 миллиона. При этом большую часть денег переводят из России — $233 миллиона. Отметим, что такой приток переводов — самый высокий показатель по объему переводов за последние полтора года.

Таким образом, с начала года мигранты перевели в Кыргызстан $851,5 миллиона. Из страны отправлено $156,3 миллиона. Чистый приток оценивается в $695,6 миллиона.