В Кыргызстане пройдут выставка-ярмарка и парад отечественных производителей «Сделано в Кыргызстане, сделано с любовью». Об этом сообщил основатель группы в Facebook «Покупай Кыргызское! Производство — основа развития!».

По его данным, 28 апреля в одном из торговых центров начнет работать первая выставка отечественных товаров «Сделано в Кыргызстане, сделано с любовью». На площади 2,6 тысячи квадратных метров представят только отечественные бренды — продукты питания, кондитерские изделия, одежду, текстиль, обувь, промышленные и потребительские товары и многое другое.

Кроме того, 1 мая состоится автопарад отечественных производителей. Это мероприятие пройдет в Бишкеке второй раз. По улицам города проедут автомобили и мотоциклы с макетами продукции и баннерами. Главная цель акции — привлечь внимание общества к проблемам производителей и информировать жителей и гостей страны об отечественных товарах.