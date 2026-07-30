Евро и юань подорожали, рубль заметно подешевел: курс валют на 30 июля

Евро и китайский юань начали расти, а российский рубль и казахстанский тенге продолжили падение. Доллар США сохранил фиксированный показатель. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,658 сома (рост на 0,21 процента). Компенсировал вчерашний откат и вновь устремился к рубежу в 100 сомов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,62 сома, продажа — 100,61 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1075 сома (снижение на 1,05 процента). Валюта ускорила падение, опустившись ниже 1,11 сома и показав наихудшую динамику за сутки. Обновил июльский минимум. Столь слабым рубль не был с апреля 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,119 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 30 июля 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
33 225 сомов
|
-3 54 сомов
|
-2 025 сомов
|
+2 230 сомов
|
50 000 рублей
|
55 375 сомов
|
-5 90 сомов
|
-3 375 сомов
|
+3 715 сомов
|
100 000 рублей
|
110 750 сомов
|
-1 180 сомов
|
-6 750 сомов
|
+7 430 сомов
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1833 сома (снижение на 0,16 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1633 сома, продажа — 0,1944 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9247 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13,14 сома.
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Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.