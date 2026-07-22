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Экономика

Рубль опять дешевеет, а евро вновь ниже 100 сомов: курс валют на 22 июля

Фото из интернета. Ослабление российской валюты существенно уменьшило доходность трансграничных переводов

Евро вновь не удержал планку и опустился ниже 100 сомов. Заметный спад показал российский рубль, китайский юань подешевел минимально. На этом фоне незначительно вырос только казахстанский тенге. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,8679 сома (снижение на 0,17 процента). Снова ниже отметки в 100 сомов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,4 сома, продажа — 100,4 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1147 сома (снижение на 0,49 процента). Обновил месячный минимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,041 сома, продажа — 1,137 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 22 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке
Выплата в сомах
Изменение за сутки
Изменение за месяц
Изменение с начала 2026 года
30 000 рублей
33 441 сомов
-165 сомов
-1 809 сомов
+2 445 сомов
50 000 рублей
55 735 сомов
-275 сомов
-3 015 сомов
+4 075 сомов
100 000 рублей
111 470 сомов
-550 сомов
-6 030 сомов
+8 150 сомов

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1861 сома (рост на 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1628 сома, продажа — 0,1951 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9237 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта незначительно подешевела, сохраняя позиции вблизи недавних максимумов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13,14 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 22 июля

  • Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382518/
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