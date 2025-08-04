Более 10 тысяч отелей подали в суд на Booking com, требуя компенсации за 20 лет

Тысячи отелей подали в суд на Booking com, требуя компенсации за 20 лет, сообщает агентство DPA.

По его данным, более 10 тысяч европейских отелей подали коллективный иск против туристического онлайн-портала с целью получить компенсацию за принудительную ценовую политику с 2004 по 2024 годы. В течение этих лет отелям не разрешалось предлагать номера на собственных сайтах дешевле, чем на Booking com.

Основанием для иска стало постановление Европейского суда от 2024 года, в котором так называемые правила лучшей цены признаны нарушением антимонопольного законодательства. Именно эти положения запрещали отелям предлагать свои номера вне Booking com по более низкой цене.

«Европейские отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и завышенных затрат», — говорит президент Европейского альянса отельеров Hotrec Александрос Василикос. Дело будет рассматриваться в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Booking com. Иск поддержали более 30 национальных гостиничных ассоциаций, включая немецкую IHA.