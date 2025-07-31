Доллар подорожал, рубль и тенге дешевеют к сому. Курс валют на 31 июля

Фото из интернета. Доллар после небольшого спада восстановил свои позиции

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге снизились, доллара, евро и китайского юаня — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,15 процента). Возврат к шестимесячному максимуму.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 101,066 сома (рост на 0,006 процента). За последние сутки стабилизировался после резкого падения в последние дни.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,34 сома, продажа — 100,34 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0715 сома (снижение на 0,38 процента). Дешевеет четвертый день подряд.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,057 сома, продажа — 1,094 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1598 сома (падение на 0,87 процента). Новый годовой минимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1375 сома, продажа — 0,1731 сома.

Китайский юань: