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Экономика

Доллар подорожал, рубль и тенге дешевеют к сому. Курс валют на 31 июля

Фото из интернета. Доллар после небольшого спада восстановил свои позиции

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге снизились, доллара, евро и китайского юаня — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,15 процента). Возврат к шестимесячному максимуму.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,066 сома (рост на 0,006 процента). За последние сутки стабилизировался после резкого падения в последние дни.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,34 сома, продажа — 100,34 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0715 сома (снижение на 0,38 процента). Дешевеет четвертый день подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,057 сома, продажа — 1,094 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1598 сома (падение на 0,87 процента). Новый годовой минимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1375 сома, продажа — 0,1731 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1792 сома (рост на 0,08 процента). Корректировка после небольшого спада.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338044/
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