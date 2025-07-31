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Экономика

Торговая война. Дональд Трамп заявил, что подписал сделку с Южной Кореей

Дональд Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Южной Кореей, которая обязывает Сеул инвестировать $350 миллиардов и купить сжиженный природный газ на $100 миллиардов. Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social.

Кроме того, по его словам, стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику и сельхозпродукцию.

К товарам из Южной Кореи в Соединенных Штатах будет применяться тариф в размере 15 процентов, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ.

Ранее глава Белого дома заявил, что заключена торговая сделка с Японией, в соответствии с которой на японские товары будет введен 15-процентный тариф. Он также говорил о заключении сделки с Евросоюзом. Тариф на импорт в США из стран ЕС составит не менее 15 процентов. Государства Европейского союза будут закупать в Штатах военную технику, энергоносители на $750 миллиардов и инвестируют в американскую экономику «на $600 миллиардов больше, чем уже инвестируют».

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338041/
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