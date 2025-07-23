Торговая война. Дональд Трамп заявил о «возможно, крупнейшей» сделке с Японией

Президент США заявил, что заключена торговая сделка с Японией, в соответствии с которой на японские товары будет введен 15-процентный тариф. Ранее Дональд Трамп угрожал Японии ввести 25-процентные пошлины с 1 августа, если сделка не будет достигнута.

Фото из архива. Премьер Японии Сигэру Исиба и президент США Дональд Трамп в Белом доме 7 февраля

«Мы только что заключили масштабное соглашение с Японией, возможно, крупнейшее в истории», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По его словам, в соответствии с соглашением Япония «по его указанию» инвестирует в Соединенные Штаты $550 миллиардов. Дональд Трамп также заявил, что США получат 90 процентов прибыли, но не предоставил дополнительных подробностей.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что ему необходимо изучить детали соглашения, о котором объявил глава Белого дома, прежде чем комментировать его.

«Что касается оценки результатов переговоров, я не могу обсуждать это до тех пор, пока мы тщательно не изучим детали переговоров и соглашения», — сказал он журналистам в Токио.