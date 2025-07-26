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Экономика

Рост грузоперевозок сохраняется в Кыргызстане

В странах ЕАЭС продолжился рост грузо- и пассажироперевозок. Об этом сообщает Евразийская экномическая комиссия.

По ее данным, за первые пять месяцев этого года наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 2,8 процента), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 12,9 процента), Беларуси (на 6,8 процента), Кыргызстане (на 5,6 процента) и России (на 1 процент).

При этом в отчетном периоде отмечен рост грузоперевозок в Казахстане (13,6 процента), Кыргызстане (10,8 процента) и Армении (на 0,1 процента).

Рост показателя по союзу составил 0,5 процента.

Напомним, в первом квартале 2025-го КР также демонстрировала хорошие показатели. Ранее сообщалось, что спрос на импортные грузоперевозки в нашу республику удвоился.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337585/
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