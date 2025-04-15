Спрос на импортные грузоперевозки в Кыргызстан удвоился в первом квартале года

В первом квартале 2025 года зафиксирован существенный рост спроса на доставку импортных грузов в Кыргызстан, в то время как наблюдавшийся ранее рост экспортных перевозок замедлился. Такие данные предоставила международная «Биржа грузоперевозок ATI.SU» на основе анализа собственной статистики.

Согласно отчету, количество заявок на доставку грузов в КР, размещенных на платформе, выросло на 118 процентов, в отличие от аналогичного периода 2024-го.

Также значительный рост (+64 процента) наблюдается и по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Отмечается, что это особенно показательно, так как спрос в последнем квартале года обычно выше из-за предновогоднего периода.

Основным драйвером роста импортных перевозок остается российское направление: количество заявок на доставку грузов из РФ увеличилось на 122 процента в годовом исчислении и на 68 процентов, в отличие от предыдущего квартала. Также растет спрос на импорт из Казахстана, Узбекистана и Беларуси. При этом подчеркивается, что цены на грузоперевозки не показали значительного роста вслед за спросом и остались на уровне 2024-го.

В сегменте экспортных перевозок из Кыргызстана, который активно рос в прошлом году, динамика замедлилась. Годовой прирост количества заявок составил 7 процентов. В то же время по сравнению с четвертым кварталом 2024-го экспортный спрос вырос на 16 процентов.

Россия также является основным направлением для экспорта из КР: спрос на перевозки в РФ увеличился на 6 процентов в годовом выражении.