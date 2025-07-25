Нет сертификата. Зелень и лук из Казахстана вернули назад

24 июля 2025 года департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики были проведены мероприятия по фитосанитарному контролю на «Сводном посту», расположенном вблизи пункта пропуска «Ак Жол» на кыргызско-казахском участке государственной границы.



В ходе проверки установлено нарушение фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики 616,73 килограмма салата листового и 60,43 килограмма белого лука, страной происхождения которых является Казахстан. На данную партию подкарантинной продукции с высоким уровнем фитосанитарного риска отсутствовал фитосанитарный сертификат.



В соответствии с пунктом 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318, продукция возвращена отправителю.