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Экономика

Нет сертификата. Зелень и лук из Казахстана вернули назад

24 июля 2025 года департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики были проведены мероприятия по фитосанитарному контролю на «Сводном посту», расположенном вблизи пункта пропуска «Ак Жол» на кыргызско-казахском участке государственной границы.

В ходе проверки установлено нарушение фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики 616,73 килограмма салата листового и 60,43 килограмма белого лука, страной происхождения которых является Казахстан. На данную партию подкарантинной продукции с высоким уровнем фитосанитарного риска отсутствовал фитосанитарный сертификат.

В соответствии с пунктом 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318, продукция возвращена отправителю.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337469/
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