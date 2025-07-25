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Экономика

Доллар, рубль и тенге продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 25 июля

Фото из интернета. Евро продолжает расти и обновлять годовые рекорды по максимальной стоимости

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, доллара, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,3027 сома (снижение на 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,6 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 102,6461 сома (рост на 0,13 процента). Новый максимум с начала года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,78 сома, продажа — 102,76 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,1107 сома (снижение на 0,31 процента). Идет корректировка после роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,088 сома, продажа — 1,117 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1613 сома (снижение на 0,55 процента). Новый годовой минимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1396 сома, продажа — 0,1747 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,2 сома (рост на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337440/
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