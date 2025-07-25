Доллар, рубль и тенге продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 25 июля

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, доллара, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,3027 сома (снижение на 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,6 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 102,6461 сома (рост на 0,13 процента). Новый максимум с начала года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,78 сома, продажа — 102,76 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,1107 сома (снижение на 0,31 процента). Идет корректировка после роста.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,088 сома, продажа — 1,117 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1613 сома (снижение на 0,55 процента). Новый годовой минимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1396 сома, продажа — 0,1747 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,2 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.