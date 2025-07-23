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Экономика

Сом подешевел к евро, рублю и юаню. Курс валют на 23 июля

Фото из интернета. Евро продолжает дорожать, превысив отметку в 102 сома

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня — выросли, казахстанского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,6 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 102,3165 сома (рост на 0,49 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,7 сома, продажа — 102,68 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,1182 сома (рост на 0,22 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,102 сома, продажа — 1,124 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1645 сома (снижение на 0,42 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1415 сома, продажа — 0,1745 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1882 сома (рост на 0,01 процента)
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337158/
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