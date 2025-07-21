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Экономика

Сом продолжает дорожать к рублю и тенге. Курс валют на 21 июля

Фото из интернета. Евро вновь начал дорожать по отношению к сому, начав отыгрывать утраченные на прошлой неделе позиции

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге снизились, евро и китайского юаня — выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,8137 сома (рост на 0,34 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,02 сома, продажа — 102 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1185 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,125 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1637 сома (снижение на 0,37 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1476 сома, продажа — 0,1741 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1845 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,82 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336895/
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