Более $1,2 миллиарда денежных переводов поступило в Кыргызстан с начала года

Более $1,2 миллиарда денежных переводов поступило в Кыргызстан с начала 2025 года. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Уточняется, что в период с января по май чистый приток денежных переводов в страну составил $1 миллиард 221,8 миллиона. Это на 25,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) по итогам первых пяти месяцев года также информировал, что приток денежных переводов в Кыргызстан превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 25,8 процента.

Отмечался устойчивый рост денежных переводов в КР.

«Поступающие средства поддерживают внутреннее потребление — объем розничной торговли в январе-мае вырос на 25,3 процента», — информируют в ЕАБР.