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Экономика

Приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 25,8 процента — ЕАБР

По итогам первых пяти месяцев 2025 года приток денежных переводов в Кыргызстан превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 25,8 процента. Такие данные представлены Евразийским банком развития (ЕАБР).

По данным ЕАБР, в январе-мае чистый приток денежных переводов составил $1 миллиард 221,8 миллиона. Отмечается устойчивый рост денежных переводов в КР.

«Поступающие средства поддерживают внутреннее потребление — объем розничной торговли в январе-мае вырос на 25,3 процента», — проинформировали в банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336210/
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