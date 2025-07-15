По итогам первых пяти месяцев 2025 года приток денежных переводов в Кыргызстан превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 25,8 процента. Такие данные представлены Евразийским банком развития (ЕАБР).

По данным ЕАБР, в январе-мае чистый приток денежных переводов составил $1 миллиард 221,8 миллиона. Отмечается устойчивый рост денежных переводов в КР.

«Поступающие средства поддерживают внутреннее потребление — объем розничной торговли в январе-мае вырос на 25,3 процента», — проинформировали в банке.