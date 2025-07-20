На Иссык-Куле завершили первый этап реконструкции пансионата «Бустон»

В Иссык-Кульской области завершили первый этап реконструкции узбекистанского пансионата «Бустон». Состоялось его техническое открытие.

Фото СМИ. Проект реконструкции пансионата «Бустон»

Зона отдыха расположена в Тонском районе недалеко от села Каджи-Сай.

Напомним, осенью 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил соглашение между правительствами двух стран об объектах курортно-рекреационного хозяйства, расположенных на территории Иссык-Кульской области.

Документ призван урегулировать права собственности на объекты зон отдыха, находящиеся на побережье озера, а также на обеспечение их дальнейшего функционирования.

В перечень вошли пансионаты «Золотые пески Центральной Азии» (ранее «Бостери»), «Рохат-НБУ» (ранее «Рахат»), «Дилором» (ранее «Энесай»), а также незавершенный «Бустон».

Кыргызская сторона передала право собственности на указанные объекты узбекской стороне, которая определяет уполномоченные организации для осуществления прав собственности на эти объекты.

Акционерный коммерческий банк «Узпромстройбанк» стал уполномоченным в отношении незавершенного строительства пансионата «Бустон».