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Экономика

Инвестиционный совет при кабмине переименовали

Кабмин внес изменения в работу Инвестиционного совета, который теперь называется совет по развитию бизнеса и инвестициям. Изменения направлены на повышение эффективности взаимодействия между государством и бизнес-сообществом.

Теперь совет будет не только способствовать привлечению инвестиций, но и уделять больше внимания экологическим и устойчивым проектам. Кроме того, в рамках новой работы совета будут организовываться консультации, семинары, форумы и другие мероприятия, которые помогут улучшить инвестиционный климат и развивать государственно-частное партнерство.

Для удобства предпринимателей создадут онлайн-платформу, где бизнес сможет подавать жалобы и предложения. Также совет будет проводить мониторинг реализации инвестиционных проектов и давать рекомендации государственным органам.

Нововведения вступят в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336675/
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