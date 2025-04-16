Инвестиционный совет при кабинете министров предлагают переименовать

Инвестиционный совет при кабинете министров Кыргызстана предлагают переформатировать в совет по развитию бизнеса и инвестициям при кабмине. С инициативой выступает Министерство экономики и коммерции.

Как пояснили разработчики изменений в соответствующее постановление правительства, это делается по просьбе представителей бизнеса.

По данным ведомства, основной целью совета является не только улучшение инвестиционного климата, но и улучшения бизнес-среды в КР путем взаимодействия с бизнесом, а также разработка рекомендаций и предложений государственным органам и органам местного самоуправления по вопросам улучшения бизнес-среды.

При этом расширяются функции совета в части организации и проведении консультаций, встреч, конференций, семинаров, форумов и других организационных и информационных мероприятий, связанных с его деятельностью и направленных на улучшение бизнес-среды и инвестиционного климата, развитие механизма государственно-частного партнерства и совершенствования механизмов правовой защиты субъектов предпринимательства.

Предлагается наделить секретаря и секретариат совета полномочиями для осуществления сбора и проведения анализа проблемных вопросов, поднимаемых представителями бизнеса, и выработки предложений по их решению.

Кроме того, учитывая необходимость проведения специализированных исследований и экспертных оценок, предлагается включить в состав совета представителей научной сферы, профильных аналитических и экспертных организаций, обладающих соответствующей компетенцией.