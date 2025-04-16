18:35
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

Инвестиционный совет при кабинете министров предлагают переименовать

Инвестиционный совет при кабинете министров Кыргызстана предлагают переформатировать в совет по развитию бизнеса и инвестициям при кабмине. С инициативой выступает Министерство экономики и коммерции.

Как пояснили разработчики изменений в соответствующее постановление правительства, это делается по просьбе представителей бизнеса.

По данным ведомства, основной целью совета является не только улучшение инвестиционного климата, но и улучшения бизнес-среды в КР путем взаимодействия с бизнесом, а также разработка рекомендаций и предложений государственным органам и органам местного самоуправления по вопросам улучшения бизнес-среды.

При этом расширяются функции совета в части организации и проведении консультаций, встреч, конференций, семинаров, форумов и других организационных и информационных мероприятий, связанных с его деятельностью и направленных на улучшение бизнес-среды и инвестиционного климата, развитие механизма государственно-частного партнерства и совершенствования механизмов правовой защиты субъектов предпринимательства.

Предлагается наделить секретаря и секретариат совета полномочиями для осуществления сбора и проведения анализа проблемных вопросов, поднимаемых представителями бизнеса, и выработки предложений по их решению.

Кроме того, учитывая необходимость проведения специализированных исследований и экспертных оценок, предлагается включить в состав совета представителей научной сферы, профильных аналитических и экспертных организаций, обладающих соответствующей компетенцией.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326128/
просмотров: 2304
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
17 апреля, четверг
18:34
Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении Акылбека Жамангулова Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении А...
18:32
В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов
18:30
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
В мэрии Бишкека рассказали, когда завершат ремонт трех улиц
18:02
Предотвращение селей. В КР запускается экологический проект на $52,4 миллиона