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Экономика

Утвержден порядок бронирования времени проезда через автопереходы ЕАЭС

Кабинет министров КР утвердил новый порядок бронирования даты и времени проезда через автомобильные пункты пропуска на внешней границе ЕАЭС. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер Данияр Амангельдиев.

Решение принято в рамках реализации Концепции развития таможенной службы на 2022–2025 годы и направлено на упрощение и цифровизацию таможенных процессов, а также на снижение очередей и задержек на границе.

Согласно постановлению:

  • ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» назначено оператором электронной очереди и зоны ожидания для грузового автотранспорта;
  • электронная очередь будет внедряться поэтапно на всех автомобильных пунктах пропуска — в зависимости от готовности объектов;
  • за месяц до ввода системы на каждом конкретном пункте будет проводиться информационно-разъяснительная кампания для перевозчиков.

Новый порядок вступит в силу 26 июля 2025 года.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335897/
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