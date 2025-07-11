Утвержден порядок бронирования времени проезда через автопереходы ЕАЭС

Кабинет министров КР утвердил новый порядок бронирования даты и времени проезда через автомобильные пункты пропуска на внешней границе ЕАЭС. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер Данияр Амангельдиев.

Решение принято в рамках реализации Концепции развития таможенной службы на 2022–2025 годы и направлено на упрощение и цифровизацию таможенных процессов, а также на снижение очередей и задержек на границе.

Согласно постановлению:

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» назначено оператором электронной очереди и зоны ожидания для грузового автотранспорта;

электронная очередь будет внедряться поэтапно на всех автомобильных пунктах пропуска — в зависимости от готовности объектов;

за месяц до ввода системы на каждом конкретном пункте будет проводиться информационно-разъяснительная кампания для перевозчиков.

Новый порядок вступит в силу 26 июля 2025 года.