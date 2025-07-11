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Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 июля

Фото из интернета. Российский рубль продолжает укреплять свои позиции по отношению к сому

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 102,557 сома (рост на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,49 сома, продажа — 102,47 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,1208 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,114 сома, продажа — 1,135 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (рост на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1418 сома, продажа — 0,1811 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1854 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,3 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335889/
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