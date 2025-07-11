Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 июля

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 102,557 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,49 сома, продажа — 102,47 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,1208 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,114 сома, продажа — 1,135 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1418 сома, продажа — 0,1811 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1854 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,3 сома.