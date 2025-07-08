В Кыргызстане запустили Кодекс финансирования женщин-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в рамках программы по поддержке и развитию женского предпринимательства на 2022–2026 годы уже реализуется целый спектр инициатив: предоставление льготных кредитов и гарантий через банки и фонды, запуск обучающих программ, развитие цифровых сервисов и выпуск социальных облигаций.

«Кодекс разработан Национальным банком при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в партнерстве с Минэкономики. Документ представляет собой многостороннюю государственно-частную инициативу глобального уровня, направленную на устойчивое развитие женского предпринимательства и расширение их доступа к финансам», — говорится в сообщении.

Кодекс базируется на трех ключевых компонентах:

лидерство — назначение ответственных лиц на уровне топ-менеджмента, курирующих вопросы поддержки женщин в бизнесе;

данные — сбор и анализ гендерно-дезагрегированной информации;

действие — разработка и внедрение специализированных финансовых и нефинансовых продуктов для женщин-предпринимателей.

Реализация кодекса строится по двойной траектории: с одной стороны — формирование Национальной коалиции финансовых институтов, поддерживающих женщин, с другой — развитие национальной системы учета и анализа данных по женским малым и средним предприятиям (WSME).

К кодексу присоединились 10 ведущих финансовых организаций. Его запуск — важный шаг на пути к формированию инклюзивной и устойчивой экономики, где каждая женщина получает возможность реализовать свои предпринимательские амбиции.