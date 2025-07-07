По данным ончейн-аналитики, 4 июля активировались сразу восемь биткоин-адресов, не проявлявших активности с 2011 года. С них было выведено 80 тысяч 9 BTC — на сумму около $8,69 миллиарда, сообщает Crypto.news.

Первоначально движение началось с двух кошельков (по 10 тысяч BTC каждый), получивших монеты в апреле 2011 года по курсу около $0,78 за BTC. Затем подтянулись еще шесть адресов, заведенных в мае 2011-го по цене примерно $3,37 за BTC.

Фото 24.kg. За сутки «проснулись» восемь старых биткоин-кошельков — выведены 80 тысяч 9 BTC на $8,69 миллиарда

Всего на одном кошельке было ровно 80 тысяч 9 BTC, все переведены в новые современные адреса — ни одна монета пока не ушла на биржу.

Криптосообщество отмечает: это крупнейшая активация «спящих» кошельков за весь период. До сих пор рекордным считался вывод 3 тысяч 700 BTC .

В тот же день курс Биткоина немного скорректировался — с $110 тысяч до $107 тысяч 600. Монеты, приобретенные по $0,78—$3,37, при нынешней цене дали колоссальный рост — сотни тысяч процентов.

Среди версий криптосообщество обсуждает причастность к этим кошелькам ранних майнеров, возможно даже Roger Ver, однако никакой достоверной информации или подтверждений пока нет.