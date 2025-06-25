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Экономика

В Кыргызстане объем потребительских кредитов вырос на 103 процента

В Кыргызстане объем потребительских кредитов вырос на 103 процента. Такие данные по состоянию на конец весны 2025 года озвучили в Национальном банке.

Уточняется, что за указанный период население страны набрало их на сумму более 130 миллиардов сомов. При этом прирост потребительских кредитов с января составил 20 процентов, а в целом за последние 12 месяцев — на 103 процента. В мае 2024-го объем потребительских займов составлял 64 миллиарда сомов.

Согласно статистике регулятора, займы для сферы торговли и коммерции выросли с 93,5 миллиарда до 102,4 миллиарда сомов (на 12 процентов).

Кредиты в сфере сельского хозяйства выросли почти на 52 миллиарда сомов, ипотечные займы — на 44,6 миллиарда, строительная отрасль — на 14,3 миллиарда, транспортная сфера — на 11,9 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334083/
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