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Экономика

Евро, российский рубль и тенге подорожали. Курс валют на 10 июня

Фото из интернета. Рубль терял позиции с прошлой недели, но за прошлые сутки подорожал

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге выросли, юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,9379 сома (рост на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,16 сома, продажа — 100,16 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,117 сома (рост на 1,28 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,092 сома, продажа — 1,123 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1719 сома (рост на 0,29 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1172 сома, продажа — 0,1872 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1743 сома (снижение на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332078/
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