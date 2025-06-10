Евро, российский рубль и тенге подорожали. Курс валют на 10 июня

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге выросли, юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,73 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,9379 сома (рост на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,16 сома, продажа — 100,16 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,117 сома (рост на 1,28 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,092 сома, продажа — 1,123 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1719 сома (рост на 0,29 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1172 сома, продажа — 0,1872 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1743 сома (снижение на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.