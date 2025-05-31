Президент США объявил, что собирается удвоить пошлины на импорт стали — с 25 процентов до 50 процентов. Об этом Дональд Трамп заявил, выступая на сталелитейном заводе в штате Пенсильвания, сообщает CNN.

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По его словам, этот шаг поможет стимулировать местную сталелитейную промышленность и национальное производство, одновременно снижая зависимость от Китая.

«Мы собираемся ввести повышение на 25 процентов», — уточнил он.

Дональд Трамп также сказал, что $14 миллиардов будут инвестированы в производство стали в регионе через партнерство между US Steel и японской Nippon Steel.

«Не будет никаких увольнений и никакого аутсорсинга, и каждый американский сталевар скоро получит заслуженную премию в размере $5 тысяч», — добавил глава Белого дома.

Заявление о повышении пошлин на сталь прозвучало на фоне судебного разбирательства по поводу законности некоторых глобальных пошлин Трампа, которые апелляционный суд пока разрешил сохранить. Судебное разбирательство не затрагивает импортные пошлины на сталь и алюминий.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

В ответ КНР также ввела 34-процентные пошлины на американские товары.

9 апреля глава США приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.