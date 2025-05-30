Торговая война. Суд в США разблокировал пошлины, введенные Дональдом Трампом

Федеральный апелляционный суд восстановил действие пошлин на импорт, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Это произошло на следующий день после того, как Федеральный суд по вопросам международной торговли Соединенных Штатов посчитал незаконными пошлины и заблокировал действие большинства из них. Апелляционный суд временно восстановил пошлины, пока не будет вынесено окончательное решение. Судья попросил группу компаний, оспаривающих тарифы, письменно изложить свои аргументы до 5 июня, а Министерство юстиции — дать на них ответ до 9 июня.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

В ответ КНР также ввела 34-процентные пошлины на американские товары.

9 апреля глава США приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.