Рубль превысил отметку 1,1 сома, подорожал и тенге. Курс валют на 30 мая

Официальные курсы российского рубля и тенге выросли, евро и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 98,5955 сома (снижение на 0,51 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,72 сома, продажа — 99,72 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1064 сома (рост на 1,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,102 сома, продажа — 1,131 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1716 сома (рост на 0,65 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1166 сома, продажа — 0,187 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1637 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,65 сома.
- Третью с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк провел 26 мая. Всего он реализовал $59,8 миллиона.
- Это третья интервенция Нацбанка с начала года. Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $297,1 миллиона.
- В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
- В 2023-м Национальный банк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.