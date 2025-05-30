09:46
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Рубль превысил отметку 1,1 сома, подорожал и тенге. Курс валют на 30 мая

Фото из интернета. Российский рубль за сутки заметно укрепил свои позиции

Официальные курсы российского рубля и тенге выросли, евро и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 98,5955 сома (снижение на 0,51 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,72 сома, продажа — 99,72 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1064 сома (рост на 1,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,102 сома, продажа — 1,131 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1716 сома (рост на 0,65 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1166 сома, продажа — 0,187 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1637 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,65 сома.


  • Третью с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк провел 26 мая. Всего он реализовал $59,8 миллиона.
  • Это третья интервенция Нацбанка с начала года. Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $297,1 миллиона.
  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
  • В 2023-м Национальный банк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330917/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 мая
Сом незначительно подорожал к евро, рублю и тенге. Курс валют на 29 мая
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 мая
Все основные валюты подешевели к сому, за исключением доллара. Курс на 28 мая
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 мая
Российский рубль и тенге подешевели, евро вновь дорожает. Курс валют на 27 мая
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 мая
Евро, российский рубль и юань подорожали. Курс валют на 26 мая
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 мая
Российский рубль, тенге и юань подорожали к сому. Курс валют на 23 мая
Популярные новости
Акылбек Жапаров рассказал об&nbsp;успехе первых евробондов Кыргызстана Акылбек Жапаров рассказал об успехе первых евробондов Кыргызстана
Порядок въезда в&nbsp;Кыргызстан и&nbsp;эксплуатация иностранных авто в&nbsp;стране Порядок въезда в Кыргызстан и эксплуатация иностранных авто в стране
Евро, российский рубль и&nbsp;юань подорожали. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;мая Евро, российский рубль и юань подорожали. Курс валют на 26 мая
Налоговые вычеты. Что это такое и&nbsp;как их&nbsp;можно получить Налоговые вычеты. Что это такое и как их можно получить
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР профинансировал новый проект &laquo;Шоро&raquo; Госбанк развития КР профинансировал новый проект «Шоро»
Отметьте детский праздник с&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; Отметьте детский праздник с «Умай Групп»
&laquo;Элдик Банк&raquo; подарил детям праздник в&nbsp;честь своего 29-летия «Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
Bakai Bank представляет карту рассрочки &laquo;Тумар&raquo;. Бери сейчас&nbsp;&mdash; плати потом Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
30 мая, пятница
09:45
Данные об объеме воды в Токтогульском водохранилище теперь засекречены Данные об объеме воды в Токтогульском водохранилище теп...
09:40
Пляж пансионата «Золотые пески» на Иссык-Куле откроют в июне после реконструкции
09:40
Госбанк развития КР профинансировал новый проект «Шоро»
09:31
Президент утвердил порядок отчуждения земель под национальные проекты
09:28
Рубль превысил отметку 1,1 сома, подорожал и тенге. Курс валют на 30 мая