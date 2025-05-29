Кыргызстан может стать полноправным членом Евразийского альянса горных курортов

Беларусь, Кыргызстан, Армения и Таджикистан могут в следующем году присоединиться к Евразийскому альянсу горных курортов, в который сегодня входят курорты четырех стран СНГ. Об этом сообщил заместитель генерального директора по международному сотрудничеству сочинского курорта Роза Хутор Сергей Хворостяный.

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«Что касается новых потенциальных участников, я бы отметил четыре страны. Первая — это Республика Беларусь. И, может быть, некоторые говорят, что там не горы, а холмы. Но тем не менее там есть канатные дороги. Соответственно, все атрибуты наличия горнолыжной инфраструктуры есть. Вторая — это Кыргызская Республика, потому что сейчас фонд поддержки развития туризма КР является ассоциированным членом альянса. Такое соглашение подписано», — сказал он.

Сергей Хворостяный добавил, что обсуждается вхождение в альянс Армении и Таджикистана.

По его словам, новые страны могут войти в альянс в конце февраля в рамках Евразийского форума горных территорий, который пройдет в Казахстане на курортах Ой-Карагай и Шымбулак.

Напомним, ранее чиновники КР заявляли, что республика уже вступила в эту организацию.

Евразийский альянс горных курортов создан в 2023 году по инициативе Розы Хутор. Он объединяет сегодня пять курортов стран СНГ — Роза Хутор в Сочи, Амирсой в Узбекистане, Шахдаг в Азербайджане, Шымбулак и Ой Карагай в Казахстане, и курорт Mona Yong Pyong в Южной Корее.

Напомним, в Кыргызстане в последнее время началось строительство сразу нескольких горнолыжных курортов. Ранее сообщалось о старте проекта на вершинах Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской под названием «Ала-Тоо Резорт». Намечено развитие горнолыжного кластера, в частности строительство горнолыжного курорта «Уч-Чоку», всесезонного горнолыжного комплекса «Каркыра» в селе Каркыра Тюпского района, а также горнолыжного кластера Baytik Mountain Resort.