09:34
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Кыргызстан может стать полноправным членом Евразийского альянса горных курортов

Беларусь, Кыргызстан, Армения и Таджикистан могут в следующем году присоединиться к Евразийскому альянсу горных курортов, в который сегодня входят курорты четырех стран СНГ. Об этом сообщил заместитель генерального директора по международному сотрудничеству сочинского курорта Роза Хутор Сергей Хворостяный.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Что касается новых потенциальных участников, я бы отметил четыре страны. Первая — это Республика Беларусь. И, может быть, некоторые говорят, что там не горы, а холмы. Но тем не менее там есть канатные дороги. Соответственно, все атрибуты наличия горнолыжной инфраструктуры есть. Вторая — это Кыргызская Республика, потому что сейчас фонд поддержки развития туризма КР является ассоциированным членом альянса. Такое соглашение подписано», — сказал он.

Сергей Хворостяный добавил, что обсуждается вхождение в альянс Армении и Таджикистана.

По его словам, новые страны могут войти в альянс в конце февраля в рамках Евразийского форума горных территорий, который пройдет в Казахстане на курортах Ой-Карагай и Шымбулак.

Напомним, ранее чиновники КР заявляли, что республика уже вступила в эту организацию.

Евразийский альянс горных курортов создан в 2023 году по инициативе Розы Хутор. Он объединяет сегодня пять курортов стран СНГ — Роза Хутор в Сочи, Амирсой в Узбекистане, Шахдаг в Азербайджане, Шымбулак и Ой Карагай в Казахстане, и курорт Mona Yong Pyong в Южной Корее.

Напомним, в Кыргызстане в последнее время началось строительство сразу нескольких горнолыжных курортов. Ранее сообщалось о старте проекта на вершинах Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской под названием «Ала-Тоо Резорт». Намечено развитие горнолыжного кластера, в частности строительство горнолыжного курорта «Уч-Чоку», всесезонного горнолыжного комплекса «Каркыра» в селе Каркыра Тюпского района, а также горнолыжного кластера Baytik Mountain Resort.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330753/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Систематизировать распределение путевок в санатории и на курорты хочет Минтруда
Гостиницам и курортам Кыргызстана будут присваивать звезды
В Великобритании создали Центральноазиатский молодежный альянс
В 2025 году в Кыргызстане планируют запустить 40 туристических баз
Горнолыжный кластер «Три вершины» примет первых гостей в конце 2025 года
Цифровизация. Концепцию Digital Union представили премьер-министрам стран ЕАЭС
Акылбек Жапаров примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване
Всесезонный горнолыжный курорт построят в Джалал-Абаде
Организация тюркских государств: архитекторы безопасности новой Евразии
В Кыргызстане начали инвентаризацию курортов и санаториев
Популярные новости
Порядок въезда в&nbsp;Кыргызстан и&nbsp;эксплуатация иностранных авто в&nbsp;стране Порядок въезда в Кыргызстан и эксплуатация иностранных авто в стране
Евро, российский рубль и&nbsp;юань подорожали. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;мая Евро, российский рубль и юань подорожали. Курс валют на 26 мая
Новые сорта арбуза будут выращивать в&nbsp;Кара-Суйском районе Новые сорта арбуза будут выращивать в Кара-Суйском районе
На&nbsp;укрепление плотины Камбаратинской ГЭС-2 Кыргызстан хочет взять кредит На укрепление плотины Камбаратинской ГЭС-2 Кыргызстан хочет взять кредит
Бизнес
MIslamiс от&nbsp;MBANK поддерживает развитие знаний в&nbsp;исламских финансах MIslamiс от MBANK поддерживает развитие знаний в исламских финансах
eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в&nbsp;Кыргызстан eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в Кыргызстан
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;UN&nbsp;Women подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании «Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
29 мая, четверг
09:26
Мальчика, застрявшего в горах с поврежденной ногой, спасли Мальчика, застрявшего в горах с поврежденной ногой, спа...
09:26
Сом незначительно подорожал к евро, рублю и тенге. Курс валют на 29 мая
09:23
Марко Рубио призвал Сергея Лаврова к конструктивному диалогу с Киевом — Госдеп
09:15
Кыргызстан может стать полноправным членом Евразийского альянса горных курортов
09:09
Илон Маск покидает администрацию президента США
28 мая, среда
23:36
Сразу два производителя стали лидерами на рынке смартфонов Китая