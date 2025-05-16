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Общество

Началось строительство крупнейшего горнолыжного курорта в ЦА — «Ала-Тоо Резорт»

Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook сообщил, что на вершинах Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области началось строительство нового горнолыжного курорта под названием «Ала-Тоо Резорт».

«Строительные работы по созданию инфраструктуры курорта уже начались. Вся инфраструктура будет построена за счет государства», — написал глава государства.

По его словам, первую канатную дорогу на участке Жыргалан планируется завершить в июле 2026 года, а уже в ноябре-декабре того же года будет введена в эксплуатацию первая фаза курорта с лыжными трассами.

Вторая фаза строительства — участок Ак-Булак — завершится в 2027 году, а третья фаза — Боз-Учук — в 2028 году. После объединения трасс всех трех гор курорт будет функционировать в полном объеме, а общая протяженность лыжных трасс составит 250 километров.

Президент отметил, что в ближайшее время начнется аукцион по продаже земельных участков под строительство отелей, ресторанов и других объектов, средства от которых пойдут на финансирование второй и третьей фаз строительства.

Особое внимание уделяется обязательствам победителей аукциона — построить объекты и ввести их в эксплуатацию в течение двух лет. Государство будет выдавать все необходимые разрешительные документы.

«Мы не допустим ситуации, когда земля будет куплена с целью затянуть строительство или перепродажи», — подчеркнул Садыр Жапаров, добавив, что курорт будет принимать более 2 миллионов туристов ежегодно и станет одним из ключевых объектов экономики страны наряду с «Кумтором».

Аукцион стартует ориентировочно в первой декаде июня и пройдет в онлайн-формате с участием государственных компаний, иностранных инвесторов и резидентов Кыргызстана.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329269/
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