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Экономика

Кыргызстан присоединился к Евразийскому альянсу горных курортов

Фонд поддержки развития туризма Кыргызской Республики стал членом Евразийского альянса горных курортов. Соответствующий меморандум подписан в Азербайджане на Евразийском форуме горного туризма президентом фонда Кылычбеком Рысалиевым.

Минэкономики КР
Фото Минэкономики КР. Фонд поддержки развития туризма КР стал членом Евразийского альянса горных курортов.

По его словам, участие в альянсе позволит привлечь международные инвестиции и ускорить реализацию крупных туристических проектов, направленных на развитие горных кластеров в Кыргызстане. Кроме того, развитие горной инфраструктуры повысит привлекательность страны для туристов, создаст новые рабочие места и простимулирует экономический рост регионов.

Евразийский альянс включает в себя горнолыжные курорты России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, а также Южную Корею, которая планирует открыть свою первую лыжную базу «Йонпхен».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322598/
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