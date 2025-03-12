Кыргызстан присоединился к Евразийскому альянсу горных курортов

Фонд поддержки развития туризма Кыргызской Республики стал членом Евразийского альянса горных курортов. Соответствующий меморандум подписан в Азербайджане на Евразийском форуме горного туризма президентом фонда Кылычбеком Рысалиевым.

Фото Минэкономики КР. Фонд поддержки развития туризма КР стал членом Евразийского альянса горных курортов.

По его словам, участие в альянсе позволит привлечь международные инвестиции и ускорить реализацию крупных туристических проектов, направленных на развитие горных кластеров в Кыргызстане. Кроме того, развитие горной инфраструктуры повысит привлекательность страны для туристов, создаст новые рабочие места и простимулирует экономический рост регионов.