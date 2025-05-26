Евро, российский рубль и юань подорожали. Курс валют на 26 мая

Официальные курсы евро, российского рубля и юаня выросли, тенге — снизился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро
- Официальный курс Нацбанка — 99,1814 сома (рост — 0,35 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,17 сома, продажа — 100,17 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Нацбанка — 1,0979 сома (рост — 0,22 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,086 сома, продажа — 1,12 сома.
Казахский тенге
- Официальный курс Нацбанка — 0,1712 сома (снижение — 0,7 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1165 сома, продажа — 0,1898 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Нацбанка — 12,1656 сома (рост — 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.